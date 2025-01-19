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إليسا عن حفل جوي أووردز: فخورة بهذا المستوى العالمي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:50 صباحاً - أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بحفل جوي أووردز في نسخته الخامسة والذي أقيم مساء أمس في المملكة العربية السعودية.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: “فخورة كتير بالمستوى العالمي يللي عم يتقدم بـ جوي أوورد ويللي حط هالمحطة السنوية على خريطة أهم المناسبات الفنية بالعالم.. صحيح مني موجودة بسبب ارتباطاتي السابقة، بس عم تابع الحفل ومبروك لكل الفايزين والمكرمين”.

 

جوي أووردز 2025

 

وشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

 

وكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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