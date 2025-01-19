الرياضة - 05:51 - أبرزها ريال مدريد ضد لاس بالماس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:51 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 19 - 1 - 2025 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلاً عن ريال مدريد ضد لاس بالماس فى الدوري الإسباني.

وإفريقيًّا تُستكمَل اليوم باقي مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وجميع مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية. وبعض هذه المباريات في غاية الأهمية، سواء على صعيد المجموعات المعلَّقة التي لم تُحسم بطاقتاها بعد، أو على مستوى تحديد كل من بطلها ووصيفها بعد حسم بطاقتيها.

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مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الرجاء X مانيما أنيون - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

صن داونز X الجيش الملكي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

سيمبا X النادي القسنطيني - الساعة 3 عصرًا

الصفاقسي X أونزي برافوش - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

المصري البورسعيدي X بلاك بولز - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

الزمالك X إنيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

اتحاد الجزائرX جراف دي داكار - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان X ستيلينبوش - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أسيك ميموزا X أورابا يونايتد - الساعة 9 مساء

الملعب المالي X لواندا سول - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X توتنهام هوتسبير - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست X ساوثهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

إبسويتش تاون X مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X أتلتيك بيلباو - الساعة 3 عصرًا

ريال مدريد X لاس بالماس - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X رايو فاليكانو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فالنسيا X ريال سوسيداد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X تورينو - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD

كالياري X ليتشي - الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD

بارما X فينيزيا - الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا X لاتسيو - الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X إمبولي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X ماينز 05 - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إيتيان X نانت - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9

أنجيه X أوكسير - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ستاد ريمس X لوهافر - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مارسيليا X ستراسبورج - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

الداخلية X وي - الساعة 2:30 ظهرًا

بروكسي X سبورتنج - الساعة 2:30 ظهرًا

وادي دجلة X راية - الساعة 2:30 ظهرًا

السكة الحديد X منتخب السويس - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة on time sport

كهرباء الاسماعيلية X المقاولون العرب - الساعة 2:30 ظهرًا

طنطا X المنصورة - الساعة 5 مساء

أبو قير للأسمدة X ديروط - الساعة 5 مساء

الترسانة X بلدية المحلة - الساعة 5 مساء على قناة on time sport

لافيينا إف سي X أسوان - الساعة 5 مساء

القناة X بترول أسيوط - الساعة 5 مساء