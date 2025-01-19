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الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:41 صباحاً - أفادت قناة القاهرة «الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن بدء الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم، حيث شهدت المنطقة أولى ساعات الهدوء بعد أكثر من 470 يومًا من التصعيد العسكري.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي جاء بوساطة دولية، إلى إنهاء العمليات العسكرية وتبادل للرهائن وإدخال للمساعدات على غزة، وسط أجواء من الترقب والحذر بشأن التزام الأطراف ببنوده.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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