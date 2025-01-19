مشاهير العرب - أحمد سعد بالحلق ونبيلة عبيد بالألماظ.. أبرز إطلالات نجوم الفن من حفل Joy Awards بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:46 مساءً - انطلقت فعاليات حفل Joy Awards، بحضور العديد من نجوم الوطن العربي والعالم، وسط أجواء من البهجة والأناقة.

أبرز إطلالات نجوم حفل Joy Awards

وأثار الفنان أحمد سعد، جدلًا بإطلالته، حيث ظهر أحمد سعد بإطلالة غريبة، مرتديًا حلق وبالطو فرو على الطريقة الإسبانية، وشبهه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان عبد الله بالخير.

كما خطفت الفنانة نبيلة عبيد الأنظار، بإطلالتها المتميزة، خلال حضورها حفل جوي أورد 2025، وارتدت الفنانة نبيلة عبيد، فستان سواريه باللون الأخضر، بتصميم مميز، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الذهبية، واعتمدت على الألوان المبهجة وأحمر الشفاه في المكياج الخاص بها مما زاد من جمالها وتألقها.

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل جوي أوورد

ويعد حفل جوي أوورد، من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفي بصنّاع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين، ويُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة «شاهد».

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق «JOY AWARDS»، الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجون، والرياضة، والمؤثرون.