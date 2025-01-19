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مشاهير العرب - أحمد سعد بالحلق ونبيلة عبيد بالألماظ.. أبرز إطلالات نجوم الفن من حفل Joy Awards بالسعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد بالحلق ونبيلة عبيد بالألماظ.. أبرز إطلالات نجوم الفن من حفل Joy Awards بالسعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد بالحلق ونبيلة عبيد بالألماظ.. أبرز إطلالات نجوم الفن من حفل Joy Awards بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:46 مساءً - انطلقت فعاليات حفل Joy Awards، بحضور العديد من نجوم الوطن العربي والعالم، وسط أجواء من البهجة والأناقة.

أبرز إطلالات نجوم حفل Joy Awards

وأثار الفنان أحمد سعد، جدلًا بإطلالته، حيث ظهر أحمد سعد بإطلالة غريبة، مرتديًا حلق وبالطو فرو على الطريقة الإسبانية، وشبهه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان عبد الله بالخير.

أحمد سعد في حفل جوي أوورد
أحمد سعد في حفل جوي أوورد

كما خطفت الفنانة نبيلة عبيد الأنظار، بإطلالتها المتميزة، خلال حضورها حفل جوي أورد 2025، وارتدت الفنانة نبيلة عبيد، فستان سواريه باللون الأخضر، بتصميم مميز، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الذهبية، واعتمدت على الألوان المبهجة وأحمر الشفاه في المكياج الخاص بها مما زاد من جمالها وتألقها.

نبيلة عبيد في حفل جوي أوورد
نبيلة عبيد في حفل جوي أوورد

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نادية الجندي في حفل joy awards
نادية الجندي

حفل جوي أوورد

ويعد حفل جوي أوورد، من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفي بصنّاع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين، ويُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة «شاهد».

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق «JOY AWARDS»، الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجون، والرياضة، والمؤثرون.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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