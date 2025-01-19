مشاهير العرب - مورجان فريمان يحصد جائزة الإنجاز في Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:01 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025 تكريم النجم العالمي مورجان فريمان بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وذلك بحضور النجم أنتوني هوبكنز الذي قام بتقديم الجائزة، ووصف فريمان بالممثل المُفضل لديه.

ألقى مورجان فريمان في الحفل الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، التحية باللغة العربية، شاكرًا المنظمين ومتحدثًا عن سعادته بهذا التكريم.

كما شهد الحدث حضورًا كبيرًا من المشاهير العرب والعالميين، وكان من بينهم أنتوني هوبكنز بصحبة زوجته ستيلا أروياف، حيث عبّر عن إعجابه بالحدث وبالمدينة.

أنتوني هوبكنز أشار في كلمته إلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس وخسارته منزله، معربًا عن شكره لاستمرار سلامة عائلته وأصدقائه. كما ألقى الضوء على مشاركته الثانية في حفل Joy Awards، والتي شهدت إقامته حفلًا موسيقيًا بعنوان "Life is a Dream"، وهو الأول له كملحن، والذي وصفه بأنه يمثل حلمًا بالنسبة له.