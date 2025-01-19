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مشاهير العرب - مورجان فريمان يحصد جائزة الإنجاز في Joy Awards - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مورجان فريمان يحصد جائزة الإنجاز في Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مورجان فريمان يحصد جائزة الإنجاز في Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:01 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025 تكريم النجم العالمي مورجان فريمان بجائزة الإنجاز مدى الحياة، وذلك بحضور النجم أنتوني هوبكنز الذي قام بتقديم الجائزة، ووصف فريمان بالممثل المُفضل لديه.

ألقى مورجان فريمان في الحفل الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، التحية باللغة العربية، شاكرًا المنظمين ومتحدثًا عن سعادته بهذا التكريم.

كما شهد الحدث حضورًا كبيرًا من المشاهير العرب والعالميين، وكان من بينهم أنتوني هوبكنز بصحبة زوجته ستيلا أروياف، حيث عبّر عن إعجابه بالحدث وبالمدينة.

أنتوني هوبكنز أشار في كلمته إلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس وخسارته منزله، معربًا عن شكره لاستمرار سلامة عائلته وأصدقائه. كما ألقى الضوء على مشاركته الثانية في حفل Joy Awards، والتي شهدت إقامته حفلًا موسيقيًا بعنوان "Life is a Dream"، وهو الأول له كملحن، والذي وصفه بأنه يمثل حلمًا بالنسبة له.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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