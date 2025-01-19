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أصالة تداعب زوجها في حفل "جوي أووردز": بموت عليك - أخبار كلمتك

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أصالة تداعب زوجها في حفل "جوي أووردز": بموت عليك - أخبار كلمتك

أصالة تداعب زوجها في حفل "جوي أووردز": بموت عليك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:40 صباحاً - جوي أووردز 2025، فازت الفنانة السورية أصالة نصري، بجائزة الفنانة المفضلة، متفوقة على شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا.

 

تصريح مألوف لأصالة عن السعودية


وقالت أصالة نصري: "السعودية أساس لكل بنيان بكافة المجالات، وبالفن العالم إللي أنا بحبه وأحترمه، ورئيس جمهورية الفن الله يحفظه ويديمه الأستاذ محمد عبده واشتقنا له".

 

أصالة توجه رسالة للمطربات 

وتابعت: "جوي أووردز، مرتبطة عندي بأجوبة كتير أنا بقدم خلال السنة أسئلتها بحب مجالي ومخلصة ومجتهدة وأعتقد إني موهوبة، ودائما انتظر الجوي أوورد".
 

رسالة أصالة لزوجها فايق حسن

واختتمت: "أهدي الجائزة لشريكي ولولاه مكنتش أخدت الجائزة لإنه أهداني الحياة والثقة والمحبة وكل شيء حلو، فايق حسن بموت عليك يا جوزي، هو مسئول عن كل شيء بهذا المجال اللي أنا بحترمه، شكرا جزيلا حبايبي وإن شاء الله دايما بنجتمع وأنا باخد جوي أووردز".
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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