الرياضة - 05:11 - حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 19 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. في حين يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يخص الظواهر الجوية وفقًا لـ طقس اليوم، توقع الخبراء حدوث شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم، توقَّع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أمَّا بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقًا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 16

الاسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 19 10

نِخِل 18 06

كاترين 17 00

الطور 21 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 19 12

السلوم 18 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 15

الغردقة 23 15

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 16

شلاتين 25 21

حلايب 23 22

أبو رماد 22 18

رأس حدربة 23 19

الفيوم 21 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 25 12

قنا 27 15

الأقصر 27 13

أسوان 27 16

الوادي الجديد 28 15

أبوسمبل 26 18