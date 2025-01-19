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هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

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هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 08:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

سجلت أمس السبت هزة أرضية بقوة 3،0 درجات على مقياس ريختر بمديرية عتمة بمحافظة ذمار..

وقال مختصون إلى أن محافظة ذمار التي تقع ضمن جغرافية النشاط الزلزالي الأهم في اليمن، شهدت في عام 1982م زلزالاً بقوة 6 درجات، ويعد من أكبر الزلازل التي شهدتها شبه الجزيرة العربية في التاريخ الحديث، حيث خلف أكثر من 3000 قتيل وجريح، ودمّر أكثر من 10 آلاف مسكن.

ويطل اليمن على خط دائم الزلازل بحكم قربه من المنطقة الزلزالية النشطة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يؤكد خبراء هيئة المساحة الجيولوجية التابعة للحكومة اليمنية، أن اليمن تشهد هزات زلزالية شبه يومية، لكنها تظل دون مستوى الإحساس بها، ولا يشعر بها السكان

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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