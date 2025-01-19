هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

سجلت أمس السبت هزة أرضية بقوة 3،0 درجات على مقياس ريختر بمديرية عتمة بمحافظة ذمار..

وقال مختصون إلى أن محافظة ذمار التي تقع ضمن جغرافية النشاط الزلزالي الأهم في اليمن، شهدت في عام 1982م زلزالاً بقوة 6 درجات، ويعد من أكبر الزلازل التي شهدتها شبه الجزيرة العربية في التاريخ الحديث، حيث خلف أكثر من 3000 قتيل وجريح، ودمّر أكثر من 10 آلاف مسكن.

ويطل اليمن على خط دائم الزلازل بحكم قربه من المنطقة الزلزالية النشطة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يؤكد خبراء هيئة المساحة الجيولوجية التابعة للحكومة اليمنية، أن اليمن تشهد هزات زلزالية شبه يومية، لكنها تظل دون مستوى الإحساس بها، ولا يشعر بها السكان