35 شهيدا ومصابا فلسطينيا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:10 صباحاً - أعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان صادر عنه اليوم، عن وقوع 10 شهداء و25 مصابا في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وحلقت مقاتلات حربية إسرائيلية اليوم الأحد على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة رفح حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأكدت التقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

وكشفت تقارير إعلامية اليوم، عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة في بيت حانون وغيرها من المناطق بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلّف 46 ألفا و899 قتيلا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

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