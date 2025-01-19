بعد سريان وقف إطلاق النار، آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:14 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 46 ألفا و913 شهيدا على الأقل و110 آلاف و750 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

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وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

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