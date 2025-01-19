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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع برايتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع برايتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع برايتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:00 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون بالتعادل الإيجابي1-1 في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025.

وتقدم برايتون بالهدف الأول عن طريق موتيبا قبل أن يتعادل برونو فيرنانديز للشياطين الحمر من علامة الجزاء.

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل استكمال مباريات اليوم في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

1 ليفربول 50 نقطة 
2 آرسنال 44 نقطة 
3 نوتينغهام فورست 41 نقطة 
4 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة 
6 بورنموث 37 نقطة 
7 أستون فيلا 36 نقطة 
8 مانشستر سيتي 35 نقطة 
9 فولهام 33 نقطة 
10 برايتون 31 نقطة 
11 برينتفورد 28 نقطة 
12 كريستال بالاس 27 نقطة 
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة 
14 وست هام يونايتد 26 نقطة 
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة 
16 إيفرتون 17 نقطة 
17 وولفرهامبتون 16 نقطة 
18 إبسويتش تاون 16 نقطة 
19 ليستر سيتي 14 نقطة 
20 ساوثهامتون 6 نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن الجولة الـ 22 والتي انطلقت أمس السبت بعدد 5 مواجهات.

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً - عبر قناة  beIN Sports 2

مانشستر يونايتد ضد برايتون  - 4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports 1

نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون-  4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 - عبر قناة beIN Sports 1 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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