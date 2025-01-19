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بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:45 مساءً - الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، على نظيره إيبسويتش تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "بورتمان رود".

وسجل فيليب فودين الهدف الأول والثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27 و42، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ماتيو كوفاسيتش بالدقيقة 30. 
 

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: نونيس - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش- دوكو

خط الهجوم: دي بروين - فودين - هالاند 

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تشكيل إيبسوتش تاون 

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ويتواجد المحترف المصري سام مرسي في صفوف إيبسويتش تاون، كقائد للفريق الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي من تشامبيونشيب قبل الموسم الجاري.

 

مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

ويسعى مانشستر سيتي إلى تصحيح مساره في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ تعادل قاتل مع برينتفورد في الجولة الماضية، بهدفين لمثليهما.

إيبسويتش تاون 
إيبسويتش تاون 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش


تذاع مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.
ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 35 نقطة في المركز الثامن، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "الاتحاد" انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقترب مانشستر سيتي من حسم تعاقده مع المصري عمر مرموش، بعد التوصل إلى اتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تشير التقارير الصحفية إلى إجراء الفحص الطبي غدًا الإثنين.

مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون
مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

ولم يخض مرموش مباراة فرانكفورت، مساء الجمعة ضد بوروسيا دورتموند، ولكنه تواجد في الملعب بعد اللقاء حيث حرص على توديع زملائه وجماهير النادي الألماني

وتأتي مباراة اليوم كبروفة أخيرة لنادي مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة من  دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، حيث يسعى السكاي بلو إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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