رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها: أول عيد وأنا ماما - أخبار كلمتك

رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها: أول عيد وأنا ماما - أخبار كلمتك

الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة - أخبار كلمتك

رسميا، بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد بالتزكية - أخبار كلمتك

رسميا، بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد بالتزكية - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

اعتقال ناشط مجتمعي - أخبار كلمتك

اعتقال ناشط مجتمعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة في الآداب بجامعة دمنهور ويوجه نصيحة مهمة لطلاب العلم - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة في الآداب بجامعة دمنهور ويوجه نصيحة مهمة لطلاب العلم - أخبار كلمتك

"النساء أكثر أهل النار" أحدث إصدارات دار الياسمين للكاتبة شيماء اليوسف - أخبار كلمتك

"النساء أكثر أهل النار" أحدث إصدارات دار الياسمين للكاتبة شيماء اليوسف - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 قبيل افتتاحه - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 قبيل افتتاحه - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة بتوقيع مصطفى حدوته (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة بتوقيع مصطفى حدوته (صور) - أخبار كلمتك

محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة بتوقيع مصطفى حدوته (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:30 مساءً - يستعد الكينج محمد منير خلال الفترة المقبلة، لطرح عدد من الأغاني من المفترض طرحهما على فترات متقاربة على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

محمد منير يستعد لطرح أغاني جديدة 

ويتواجد الكينج بالوقت الحالي في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة برفقة الشاعر مصطفي حدوته والذي حرص علي تقبيل رأسه عند رؤيته.

9f414bce49.jpg

ومن ناحية أخرى، كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، في لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر.

جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت صباح اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: "مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك".

3e72d92d39.jpg

كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.  


من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - جوائز حفل Joy Awards.. قائمة الفائزين بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق