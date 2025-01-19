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حنان مطاوع لا تزال على قيد الحياة في الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا - أخبار كلمتك

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حنان مطاوع لا تزال على قيد الحياة في الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا - أخبار كلمتك

حنان مطاوع لا تزال على قيد الحياة في الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:55 مساءً - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا تطورات درامية مثيرة، لعل أبرزها مشهد تشييع جنازة ضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، حيث حضر الجنازة شخصيات رئيسية، من بينهم زوجها (نور محمود) وخطيبها (عمر الشناوي)، إلى جانب والدها، وتم دفنها وسط أجواء مليئة بالحزن والغموض. 

ومع ذلك، تم الكشف عن مفاجأة كبيرة خلال الحلقة، وهي أن ضي لم تمت بالفعل، بل تم إنقاذها بواسطة فوزية، التي تؤدي دورها ميمي جمال، وحفيدتها رحمة، التي تجسدها آيسل رمزي، واستفاقت ضي في منزل فوزية، واسترجعت بعض التفاصيل من ماضيها. 

 

ذكريات مؤلمة من ماضي ضي

 تذكرت ضي أن والدها كان يعارض بشدة عملها كاستاذة جامعية، إلى حد قيامه بحرق أبحاثها، كما عانت في الماضي من هجوم زميل لها في الجامعة ا للطلاب ضدها، بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحلقة عن خيانة زوجها لها، مما أضاف طبقات من التعقيد إلى شخصيتها.  

محاولتها للنجاة والتواصل مع صديقتها 

قررت ضي التواصل مع صديقتها المقربة عبر رسالة على تطبيق إنستجرام، حيث منحتها رقم هاتف فوزية للتحدث بشكل مباشر، وبالفعل، تمكنت من التواصل مع صديقتها، لكنها أخبرتها باسم مستعار وهو ضحى لإخفاء هويتها الحقيقية، وطلبت منها أن تأتي إلى مكان محدد للقاء.  

في هذه الأثناء، اعترض والد رحمة على وجود ضي في منزل واحد مع ابنته، مما أجبرها على مغادرة المنزل، ومع ذلك، وجدت ضي نفسها تعود إلى المنزل لاحقًا في الليل، بعدما فشلت في العثور على مكان آخر يلجأ إليه، خاصة أن صديقتها لم تحضر كما وعدتها.  

وعلى هامش الحلقة يضطر الضابط إياد إلى ترك قضية ضي ومقتل هاني السيوفي بعدما منحه رئيسه في العمل إجازة ليرتاح قليلا، ولكن شغلته قضية ضي بعدما وجد ثلاثة محاضر وبلاغات تم تقديمها من ثلاثة أشخاص بما حدث لضي، وهم والدها وزوجها وخطيبها.

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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