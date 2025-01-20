ترامب يختار ستايسي ديكسون مديرة قائمة بالأعمال للمخابرات الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:10 صباحاً - قال متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار ستايسي ديكسون لتصبح المديرة القائمة بالأعمال للمخابرات الوطنية.

وتشغل ديكسون منصب نائب مدير المخابرات الوطنية منذ أغسطس 2021، بحسب وكالة "رويترز".

ورشح ترامب تولسي جابارد، التي كانت تنتمي للحزب الديمقراطي فيما سبق، لتولي منصب مديرة المخابرات الوطنية، ولابد من موافقة مجلس الشيوخ كي تتولى المنصب.

ولم يحدد مجلس الشيوخ موعدا لجلسة استماع بشأن جابارد، التي كانت زيارتها إلى سوريا في عام 2017 للقاء الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، والتي افتقرت إلى خبرات مخابراتية مهمة، سببا في إثارة المخاوف بين بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وستصبح ديكسون، التي عينها الرئيس جو بايدن في منصبها الحالي، أعلى مسؤولة في إدارة المخابرات الوطنية، في وقت تعهد خلاله ترامب بنشر وثائق مرتبطة بمقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور.

والأحد، قال ترامب، الذي طالما قال إنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية تجعل الكثير من الوثائق سرية، إنه سيتراجع عن الإفراط في إضفاء صفة السرية على الوثائق.

ومن المرجح أن تقع هذه المهمة على عاتق مدير المخابرات الوطنية القادم، الذي يتحمل مسئولية مراجعة أوامر التصنيف.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" أول من نشر نبأ تعيين ديكسون.

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