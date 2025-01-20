مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 12:06 صباحاً - وصل الفنان محمد سعد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا مدينة «دبى» اليوم الأحد، من أجل متابعة نجاح إيرادات فيلمه السينمائي الجديد «الدشاش» ومشاهدة الفيلم مع جمهوره داخل صالات السينما.

وعلمت كلمتك من مصادرها الخاصة، أن الفنان محمد سعد يقضى إجازة مدتها 12 يوما داخل مدينة «دبى» بعد إنهاء تصوير فيلمه «الدشاش» وعرضه بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة أخر شهر يناير الجاري.

وعاد الفنان محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

فيلم «الدشاش»، بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.