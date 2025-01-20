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تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

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تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 01:25 صباحاً - تامر حسني ونيللي كريم، علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.

 

رسالة تامر حسني لنيللي كريم

وقال تامر حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أشكر نيللي كريم لأنها دايما متجددة ومتنو عة وجميلة في كل شيء تقدمه".

مسئولية استعراض تامر حسني 

وتابع: "كانت مسئولية كبيرة في تقديم شيء مختلف وسط الفنانين العالميين، وأنا دائما عندي غيرة على الفنان المصري والعربي وأدرك بوجود نجوم عالميين متواجدين بحفل جوي أووردز".

 

حدث عالمي في جوي أووردز 

وأكمل: "وجدت كل الدعم من تركي آل الشيخ وقيل لي احلم وستجد ما ترغب فيه متوفرا في الاستعراض، رأيت مهرجان وحدث فوق العالمي على مستوى التنظيم، رأيت إبهار وعمل فني به جهد فكري كبير، الحدث كان فوق العالمي".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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