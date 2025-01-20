وفاة طفلة دهسا في إب - أخبار كلمتك

وفاة طفلة دهسا في إب - أخبار كلمتك

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب - أخبار كلمتك

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب - أخبار كلمتك

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

ماذا فعل بايدن في آخر يوم له بالسلطة؟ - أخبار كلمتك

ماذا فعل بايدن في آخر يوم له بالسلطة؟ - أخبار كلمتك

لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض - أخبار كلمتك

لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:55 صباحاً - سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 18 إلى 21 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 21 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  12 إلى 16 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
<strong>اسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق