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الحد الائتماني في بطاقات البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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الحد الائتماني في بطاقات البنك الزراعي - أخبار كلمتك

الحد الائتماني في بطاقات البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:50 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن القيمة التي يتم بها تحديد الحد الائتماني في البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك الزراعي للعملاء. 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد إجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

 

بطاقات الائتمان في البنك الزراعي 


حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية

 

وأوضح البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هى عبارة عن حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح أن ذلك التمويل وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية.

البنك يصدر 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم).
يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدي والمشتريات من خلال التجار والانترنت سواء داخل او خارج مصر.
فترة سماح للسداد تصل إلى 57 يوما.
يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة أو سداد الحد الأدنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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