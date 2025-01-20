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موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة - أخبار كلمتك

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موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة - أخبار كلمتك

موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:30 صباحاً - ترتيب مجموعات الكونفدرالية، أسدل الستار علي دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي. 

 

ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025

ترتيب المجموعة الأولى


1- سيمبا التنزاني: 13 نقاط.

2- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري: 12 نقطة.

3- أونزي برافوش الأنجولي: 7 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي: 3 نقاط.

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ترتيب المجموعة الثانية

1- نهضة بركان المغربي: 16 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي: 9 نقاط.

3-لوندا سول الأنجولي: 5 نقاط.

4- ستاد مالي المالي: 4 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة

1- اتحاد العاصمة الجزائري: 14 نقاط.

2- أسيك ميموزا الإيفواري: 8 نقاط.

3- جراف دي داكار السنغالي: 8 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني: نقطتين.

 

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ترتيب المجموعة الرابعة

1- الزمالك: 14 نقاط.

2- المصري: 9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

 

وتأهل الزمالك في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، محافظا على سجله خاليًا من الهزائم، بـ4 انتصارات وتعادلين، ولحق به  المصري البورسعيدي وتأهل كوصيف  بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي ليرفع رصيده من النقاط إلى الرقم 9.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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