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على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

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على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 02:20 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في العديد من دوريات أوروبا، وعلى رأسها مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي ضد وولفرهامبتون: 22:00 مساء على قناة  beIN Sports 1 


الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

فياريال ضد ريال مايوركا: 22:00 مساء على قناة على قناة  beIN Sports 3

 
الدوري الإيطالي الدرجة A:

كومو ضد أودينيزي: 21:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1 


الدوري البرتغالي الممتاز:

بوافيستا ضد كاسا بيا: 22:15


دوري روشن السعودي:

الفيحاء ضد الخلود: 17:10 مساء 
الرائد ضد الأخدود: 17:15 مساء 
الاتفاق ضد الأهلي: 19:00 مساء 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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