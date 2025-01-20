على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 02:20 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في العديد من دوريات أوروبا، وعلى رأسها مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي ضد وولفرهامبتون: 22:00 مساء على قناة beIN Sports 1



الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

فياريال ضد ريال مايوركا: 22:00 مساء على قناة على قناة beIN Sports 3



الدوري الإيطالي الدرجة A:

كومو ضد أودينيزي: 21:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1



الدوري البرتغالي الممتاز:

بوافيستا ضد كاسا بيا: 22:15



دوري روشن السعودي:

الفيحاء ضد الخلود: 17:10 مساء

الرائد ضد الأخدود: 17:15 مساء

الاتفاق ضد الأهلي: 19:00 مساء

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