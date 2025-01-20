الرياضة - 08:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 صباحاً - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء، وذلك مقارنة بآخر تحدث خلال التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مستهل التعاملات 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وجاء سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية التعاملات مسجلا نحو 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية، ليسجل نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات ليسجل نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت في سوق الصاغة المصرية نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 الآن فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية، نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.