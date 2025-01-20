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الرياضة - 08:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 صباحاً - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء، وذلك مقارنة بآخر تحدث خلال التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مستهل التعاملات 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وجاء سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية التعاملات مسجلا نحو 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية، ليسجل نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات ليسجل نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت في سوق الصاغة المصرية نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 الآن فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية، نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه
عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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