نجم الزمالك السابق: كولر معذور لهذا السبب وزيزو تأثر بملف التجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:15 صباحاً - قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن السويسري مارسيل كولر معذور مع الأهلي بسبب الغيابات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي مطالب بالتعاقد مع صفقات

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية: كولر مجبر فى الأهلى على التشكيل الحالي والأحمر مطالب بالتعاقد مع صفقات جديدة قبل كأس العالم.

وأضاف إمام عاشور ووسام أبو علي الأفضل فى الأهلي، والجماهير من حقها مطالبة الإدارة بصفقات

زيزو تأثر بسبب ملف التجديد

وتابع: لا يليق بالزمالك المنافسة فى الكونفدرالية ومكانه في دوري الأبطال، والقطبان يعانيان من مشكلة واحدة تتمثل فى قلة التدعيمات.

وأكمل: محمد عاطف لاعب مميز ولابد أن يصبر جروس عليه، خصوصا بعدما نجح في تطوير مستوى مصطفى شلبي.

وأتم: مستوى أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك تأثر بشكل كبير بسبب ملف تجديد عقده.

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