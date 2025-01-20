لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:20 صباحاً - تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: مبروك للفرق المصرية الأربعة التأهل فى أفريقيا واتمنى تواجدهم في النهائي.

الجزيري المهاجم الأول في الزمالك

وأضاف: محمد عاطف ومحمد السيد يستحقان الفرصة فى الزمالك، وزيزو يطبق قواعد الاحتراف فى ملف تجديد عقده.

وأردف: هدف الجزيري الثالث أمام إنيمبا ذكرنى بهدف حسن شحاتة فى المصري، وهو المهاجم الأول فى الزمالك من وجهة نظري.

موعد إنتهاء أزمة الزمالك المالية

وتابع: أزمات الزمالك المالية ستنتهى خلال شهر والأمور سوف تتحسن على أغلب المستويات

واختتم: المصري يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية، وصعوده مع الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية متوقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.