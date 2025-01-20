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إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:10 صباحاً - فاز فريق إنتر ميلان على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي. 

وسجل ثلاثية إنتر ميلان كل من: مارتينيز ودومفريس وتورام في الدقيقة 55، 79، 89 على الترتيب، بينما سجل هدف إمبولي الوحيد اللاعب إسبوزيتو في الدقيقة 83. 

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي 


وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد إمبولي كالتالي:
"سومر؛ بافارد، دي فريج، كارلوس أوجوستو؛ دومفريز، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو؛ تاريمي، لاوتارو مارتينيز".

 

تشكيل إمبولي أمام إنتر في الدوري الإيطالي 


بينما جاء تشكيل إمبولي ضد الإنتر كالتالي:
"فاسكيز؛ دي شيجليو، إسماجلي، فيتي؛ جياسي، المالح، جراسي، بيزيلا؛ فازيني، كاساسي؛ كولومبو".

ترتيب إنترميلان وإمبولي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد فريق إمبولي في المركز السادس عشر في ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 20 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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