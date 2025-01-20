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موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

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موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:35 صباحاً - أعلنت منصة شوفها موعد انطلاق عرض مسلسل روح جدو، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه يوم الأربعاء 22 يناير الجاري عبر المنصة في جميع الدول. 

ومن المقرر عرض المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الثانية لرنا رئيس كذلك على تطبيق Twist TV.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

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والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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