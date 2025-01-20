مشاهير العرب - بعد الهجوم عليه.. أحمد سعد: أنا ندمان إني لبست الحلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:16 صباحاً - تعرض الفنان أحمد سعد، لحملة هجومية على مواقع التواصل عقب ظهوره مرتديا الحلق في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم في الرياض.

وعلق المطرب أحمد سعد، على الاانتقادات، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج «sold out»، قائلا: «أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض».

حفل توزيع جوائز Joy Awards

ويذكر أن حفل توزيع جوائز «Joy Awards» الذي أقيم بمدينة الرياض، شهد حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم من بينهم النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

واختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.