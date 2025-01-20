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مشاهير العرب - موسم رمضان 2025.. محمد رجب ينشر صورا من كواليس مسلسل «الحلانجي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موسم رمضان 2025.. محمد رجب ينشر صورا من كواليس مسلسل «الحلانجي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موسم رمضان 2025.. محمد رجب ينشر صورا من كواليس مسلسل «الحلانجي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - شارك الفنان محمد رجب، جمهوره ومتابعيه، صورا من كواليس مسلسل «الحلانجي»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر رحب، صورة تجمعه بفريق العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

محمد رجب في مسلسل الحلانجي

وكان الفنان محمد رجب، أعلن انطلاق تصوير مسلسل الحلانجي المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد رجب، صورة من كواليس العمل، عبر صحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام».

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

أحداث مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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