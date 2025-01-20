مرادف الوئام.. سؤال حير طلاب الإعدادية في امتحان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 03:56 مساءً - امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. تحرص المديريات التعليمية بوضع أسئلة لقياس مدى تعلم الطالب وقياس الفروق بينهم، واشتمل امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية على مجموعة من الأسئلة من هذه النوعية.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

ونص امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، على سؤال ينص على مرادف كلمة «الوئام» وكانت البدائل للإجابة على السؤال «الإخلاص - العدل - الوفاق»، وكانت الإجابة «الوفاق».

جمع ساع بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

واشتمل امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية على سؤال جمع كلمة «ساع» وجاءت الاختيارات الأربعة على هذا السؤال «سعايات - سواعد - سعاة - مساع»، وكانت الإجابة الصحيحة: اختيار «سعاة».

مرادف تتوقى بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

واحتوى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، على بعض المفردات والمعاني، ومنها مرادف كلمة «تتوقى» من نص كن جميلا، وجاءت الاختيارات كالتالي: «تتشوق- تخشى - تصون - تكره»، وكانت الإجابة هي «تخشى».

مرادف كلمة حسام بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

كما تضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، سؤالا ينص على مرادف كلمة «حسام» من نص آيات العلم، وكانت البدائل كالتالي: «رمح - سيف - قوس - درع»، والإجابة الصحيحة هي «سيف».

مرادف كلمة تقويتها بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

واشتمل امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية على سؤال ينص على التالي مرادف كلمة «تقويتها» من درس قصة آثر، وجاءت الاختيارات كالتالي: «منحها - دعمها - رفعها - تزيينها»، والإجابة الصحيحة هي «دعمها».

موعد انتهاء الامتحانات وبدء الإجازة

ويستمر طلاب الشهادة الإعدادية في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 يناير، لتبدأ إجازة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير.