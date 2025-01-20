الرياضة - 06:56 - تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا يهبط بـ سعر الذهب.. اعرف عيار 21 بكام الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - سعر الذهب.. تساءل الكثير من المستثمرين والمواطنين في مصر والعالم عن آخر تحديثات سعر الذهب سواء العالمي أو المحلي، رغبة منهم في التعرف على المسار الذي يسلكه «الذهب» في الوقت الحالي، والذي يأتي تزامنا مع تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيسا لأمريكا اليوم الإثنين 20يناير 2025، حيث بدأت مراسم حفل التنصيب. فمع بدء مراسم تنصيب ترامب هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 5. جنيهات و75 قرشا وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات بحسب منصة آي صاغة، وكذا استمرار التوقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، الذي يتم تنصيبه في الوقت الحالي.

وسجل سعر الذهب العالمي في مساء التعاملات اليوم الاثنين نحو 2710.25 دولار، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية في الأسواق المحلية في مصر نحو 3760 جنيها للبيع.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في الأسواق المحلية

وتوفر كلمتك في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في الأسواق المحلية، ويمكنكم متابعة التحديثات باستمرار من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 30080 جنيه 29880 جنيه سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه سعر الذهب عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 4297.25 للبيع، 4268.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3939 للبيع، 3912.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة المصرية نحو 3760 للبيع، 3735 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى مستوى 3222.75 للبيع، 3201.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية نحو 2506.75 للبيع، 2490 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في مساء التعاملات نحو 2148.5 للبيع، 2134.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية فسجل نحو 1611.5 للبيع، 1600.75 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فوصل في نهاية التعاملات إلى مستوى 30080 للبيع، 29880 للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الختامية نحو 2710.25 دولار للبيع، 2709.76 دولار للشراء