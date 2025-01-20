نانسي بيلوسي تفتح النار على ترامب بعد اتهامها بالوقوف وراء اقتحام الكونجرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:44 مساءً - بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة بالوقوف وراء اقتحام مبنى الكونجرس ورفضها عرضا منه بنشر 10 آلاف عنصر في محيط المبنى متعهدا ببدء عملية التحقيق في ذلك، شنت "بيلوسي" هجوما على الرئيس الأمريكي، وانتقدت خطابه خلال تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يذكر خطته لخفض الضرائب على الأغنياء.

اتهامات متبادلة بين بيلوسي وترامب

وقالت بيلوسي في بيان: "في فترة ولاية الرئيس الأولى، كان إنجازه الوحيد هو تنفيذ تخفيضات ضريبية استفاد منها أغنى 1% من الأمريكيين بحصولهم على 83% من الفوائد، بينما زاد الدين الوطني بمقدار تريليوني دولار".

وأضافت: "بينما لم يذكر ذلك في خطابه، كانت حملته الانتخابية تركز على تمديد تلك التخفيضات الضريبية كأولويته في الكونجرس الجديد".

وأوضحت بيلوسي: "الشعب الأمريكي يريدنا أن نبني اقتصادًا من الطبقة الوسطى إلى خارجها، وليس من الأعلى إلى الأسفل".

وجاء بيان نانسي بيلوسي في الوقت الذي هاجمها فيه ترامب خلال خطاب تنصيبه حيث قال: "إنها مذنبة تمامًا".

ترامب يفتح النارعلي الديمقراطيين وبايدن

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفوز في الانتخابات كان كبيرا، مشيرا إلي أن الديمقراطيين حاولوا تزويرها وأن انتخابات 2020 تم تزويرها وتظهر مدى سوء الحزب الديمقراطي.

وأضاف ترامب: "طُلب مني ألا أتحدث بشأن موضوع أحداث 6 يناير في خطاب التنصيب.. وعملت على أن يكون خطاب التنصيب قائما على الوحدة وكنت آمل أن تكون هناك علاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين ".

وتابع: "الديمقراطيون قاموا واتلاف الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير.. وسأتخذ إجراءات بشأن المعتقلين في أحداث اقتحام الكونجرس.. وبايدن خفف أحكاما صادرة على من ارتكبوا جرائم قتل".

واستكمل حديثه: "الحدود في حالة سيئة بعد أن قمنا بإصلاحها في الولاية السابقة.. نقوم بتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك بسرعة.. لا نريد أن يدخل المجرمون إلى بلادنا.. الديمقراطيون كانوا يريدون أن تكون الحدود مفتوحة وأن تدخل أعداد كبيرة من المهاجرين".

مراسم تنصيب دونالد ترامب

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب مساء اليوم الإثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول رئيسا للولايات المتحدة.

وبدأ برنامج تنصيب ترامب بموكب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونجرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.

وأدي الرئيس القسم المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور "أقسم رسميا بأنني سأنفذ بإخلاص مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بقدر استطاعتي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

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