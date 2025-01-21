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الرياضة - 12:31 - شركة الطيران الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل أول فبراير المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - شركة الطيران الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل أول فبراير المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - شركة الطيران الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل أول فبراير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:31 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس /الإثنين/، أن روما ستُخفض تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية عن الوزير قوله -لدى اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته إلى إسرائيل- إن شركة الطيران الوطنية الإيطالية (ITA Airways) ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وأبلغ تاجاني ساعر -خلال الاجتماع- بأن إيطاليا ستخفض أيضًا تحذيرها من السفر إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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