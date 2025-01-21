الرياضة - 12:31 - شركة الطيران الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل أول فبراير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:31 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس /الإثنين/، أن روما ستُخفض تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية عن الوزير قوله -لدى اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته إلى إسرائيل- إن شركة الطيران الوطنية الإيطالية (ITA Airways) ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وأبلغ تاجاني ساعر -خلال الاجتماع- بأن إيطاليا ستخفض أيضًا تحذيرها من السفر إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.