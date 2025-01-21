الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مهرجان أهداف في 8 دقائق، فياريال يكتسح ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان أهداف في 8 دقائق، فياريال يكتسح ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مهرجان أهداف في 8 دقائق، فياريال يكتسح ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:30 صباحاً - اكتسح فريق  فياريال نظيره ريال مايوركا برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

 

فياريال وريال مايوركا

وتمكن لاعبو فياريال من تسجيل الـ4 أهداف في 8 دقائق فقط من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وسجل لوجان كوستا الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يسجل أليكس باينا الهدف الثاني في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.
وأضاف داني باريخو الهدف الثالث لفريق الغواصات الصفراء في الدقيقة 26، قبل أن يسجل ييريمي بينو الهدف الرابع في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

 

ترتيب فياريال وريال مايوركا

ويحتل فياريال المركز الخامس في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 33 نقطة، بينما يقع ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق