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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:11 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 نحو 3770 جنيها للبيع، و 3745 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4308.5 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء.

وتعرض كلمتك لمتابعيها في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيها 3923.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية إلى3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 فسجل خلال التعاملات الصباحية نحو 2513.25 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فسجل في بداية التعاملات نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في صباح التعاملات إلى مستوى 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

سعر الذهب في البحرين اليوم الإثنين 20 يناير 2025

جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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