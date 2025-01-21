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عمرو أديب: المواطن الفلسطيني كان ينطق الشهادتين بأستمرار على مدار الفترة الماضية - أخبار كلمتك

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عمرو أديب: المواطن الفلسطيني كان ينطق الشهادتين بأستمرار على مدار الفترة الماضية - أخبار كلمتك

عمرو أديب: المواطن الفلسطيني كان ينطق الشهادتين بأستمرار على مدار الفترة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:06 صباحاً - قال الإعلامي عمرو أديب، أنه “لأول مرة من 15 شهر يستطيع المواطن الفلسطيني في غزة أن يكون شبه أمن وبدأت الحياة بعد دخول المعونات أن تكون الحياة شبة أدمية”.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المواطن الفلسطيني، كان على مدار الفترة الماضية، كان ينطق الشهادتين بأستمرار، خاصة مع إستمرار العدوان الإسرائيلي.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن فيه فلسطينيين راجعين كل همهم يلاقوا جثث ولادهم مش انه حتى يلاقيهم عايشين، خاصة بعد أن تم إستهدافه بسلاح امريكي وشر اسرائيلي وصمت عالمي"

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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