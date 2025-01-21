أفضل 11 سيارة أوروبية في السوق المصري - أخبار كلمتك

أفضل 11 سيارة أوروبية في السوق المصري - أخبار كلمتك

5 سنوات مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر - أخبار كلمتك

5 سنوات مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر - أخبار كلمتك

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو) - أخبار كلمتك

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

اليوم، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك - أخبار كلمتك

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق - أخبار كلمتك

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:15 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق من وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ يوم الأحد.

أدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف ترامب إن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو وكأنه "موقع هدم ضخم" وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أشار إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

وأضاف ترامب الذي تولى منصبه الاثنين أيضا أنه سيحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

واعتبر أن بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة".

من جهة أخرى قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق