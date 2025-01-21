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الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، نظرا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتناشد المحافظة، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، بناءً على تنويه الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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