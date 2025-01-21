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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:20 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره ليل الفرنسي علي أرضية ملعب الأنفيلد في الجولة السابعة من مرحلة دوري أبطال أوروبا.

 

ويفقد ليفربول خدمات البرتغالي ديوجو جوتا في مباراة اليوم أمام ليل الفرنسي بعدما أكد المدرب آرني سلوت معاناته من الألم.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ليفربول ضد ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام ليل


تذاع مباراة ليفربول وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.


ويحتل ليفربول صدارة جدول دوري أبطال أوروبا، بالعلامة الكاملة 18 نقطة، حيث يُعد الفريق الوحيد الذي حسم تأهله إلى المرحلة المقبلة، دور الـ16، في حين أن ليل يمتلك 13 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه المثير على برينتفورد، يوم السبت الماضي، في الجولة الثانية والعشرين من  الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

ويستعد ليفربول كذلك لخوض مباراة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم ضد إيبسويتش تاون، الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري سام مرسي.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

 

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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