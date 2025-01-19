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أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

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أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:05 صباحاً - اشتعلت الأزمة بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، والمترجم رضا الحنفي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأحمر وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس بنتيجة 1-2، مساء أمس السبت في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
 

خلاف كولر ومترجمه

جاء الخلاف بسبب سؤال حول الصفقات الشتوية للنادي الأهلي وتحديد احتياجات الفريق، أو الحصول على تطمينات بخصوص ملف الصفقات.

واكتفى مدرب الأهلي بالرد "لا" بينما علق بعدها بكلمات باللغة الألمانية لم يقم المترجم بنقلها باللغة العربية.

وترددت أنباء حول رفض مترجم كولر نقل كلمات المدرب السويسري، والتي كانت تشير إلى عدم عرض لاعبين جدد عليه لضمهم وهو ما تسبب في هذا التصرف.

وانتشرت تفسيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحديث كولر عن هذا السؤال وفقًا لما قاله من كلمات باللغة الألمانية.

وقال كولر وفقًا لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يتم عرض لاعبين على الجهاز الفني".

وتحدث كولر مع المترجم الذي رفض نقل حديث المدير الفني باللغة العربية وقال له وفقًا لما هو متداول: "لا أستطيع قول ذلك".

ورد كولر على مترجمه: "هل تريدني أن أعلمك الترجمة؟"، لكن المترجم قال للمدرب إن هذا الرد غير دبلوماسي.

واكتفى المدير الفني السويسري بالقول: "كيفما تريد" و"أنت لا تجيد الترجمة".وهو ما أثار جدلًا واسعًا وفجر غضب كولر ضد المترجم.

 

وصعد الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، محتلًا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر برصيد 14 نقطة.


ولم يبرم الأهلي، أي صفقة شتوية حتى الآن، بينما رحل عن صفوف الفريق، الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى نادي قطر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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