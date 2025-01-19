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الرياضة - 01:41 - بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية تابعة لها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:41 - بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية تابعة لها - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:41 - بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية تابعة لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:41 صباحاً - كشفت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) ليل السبت الأحد عن استهداف حاملة الطائراتِ الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

وأكد سريع أن "العملية قد حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أنه "تم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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