مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:10 صباحاً - ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مايك والتز، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، التقى بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس.

ووفقا للموقع، فقد التقى مايك والتز في واشنطن عائلات الرهائن الأمريكيين وشدد على أن إدارة ترامب ملتزمة بتطبيق جميع مراحل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء اللقاء عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" هذا الأسبوع، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتسود حالة من الترقب في الشارع الإسرائيلي قبل ساعات من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء أولى خطوات صفقة تبادل الرهائن.

ويقدر المستوى السياسي الإسرائيلي أن تأخير "حماس" في نقل أسماء المختطفات المتوقع إعادتهن صباح الأحد، يعود إلى الفوضى التي يشهدها القطاع، لكنهم يمارسون ضغوطا على الحركة للوفاء بالتزاماتها، وإلا فلن تلتزم إسرائيل بما عليها، بحسب ما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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