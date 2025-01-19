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مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس - أخبار كلمتك

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مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس - أخبار كلمتك

مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:10 صباحاً - ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مايك والتز، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، التقى بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس.

ووفقا للموقع، فقد التقى مايك والتز  في واشنطن عائلات الرهائن الأمريكيين وشدد على أن إدارة ترامب ملتزمة بتطبيق جميع مراحل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء اللقاء عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" هذا الأسبوع، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتسود حالة من الترقب في الشارع الإسرائيلي قبل ساعات من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء أولى خطوات صفقة تبادل الرهائن.

ويقدر المستوى السياسي الإسرائيلي أن تأخير "حماس" في نقل أسماء المختطفات المتوقع إعادتهن صباح الأحد، يعود إلى الفوضى التي يشهدها القطاع، لكنهم يمارسون ضغوطا على الحركة للوفاء بالتزاماتها، وإلا فلن تلتزم إسرائيل بما عليها، بحسب ما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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