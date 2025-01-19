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صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة - أخبار كلمتك

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صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة - أخبار كلمتك

صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:25 صباحاً - قال رئيس مجلس الأمن القومي فى جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وصاحب "خطة الجنرالات"، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، أمس السبت، إن إسرائيل فشلت فشلًا مدويًا في حرب غزة.

وأضاف آيلاند، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الحرب فاشلة لسبب بسيط جدًا، هو أن حماس لم تتمكن فقط من منع إسرائيل من تحقيق أهدافها، بل أيضًا حققت هدفها بالبقاء في الحكم، وفق تقديره.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يمنع حماس من إعادة بناء قدراتها، وفي حال قامت بذلك وعملت إسرائيل ضدها، فإن تل أبيب هي التي ستخل بالاتفاق، وفق قوله.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ اليوم الأحد عند الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي في غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، بدءًا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي سبتمبر 2024، اقترح آيلاند خطة عرفت بـ"خطة الجنرالات" تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرًا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاتلين ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام.

ووفق الخطة يتم لاحقا تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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