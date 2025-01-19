صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:25 صباحاً - قال رئيس مجلس الأمن القومي فى جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وصاحب "خطة الجنرالات"، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، أمس السبت، إن إسرائيل فشلت فشلًا مدويًا في حرب غزة.

وأضاف آيلاند، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الحرب فاشلة لسبب بسيط جدًا، هو أن حماس لم تتمكن فقط من منع إسرائيل من تحقيق أهدافها، بل أيضًا حققت هدفها بالبقاء في الحكم، وفق تقديره.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يمنع حماس من إعادة بناء قدراتها، وفي حال قامت بذلك وعملت إسرائيل ضدها، فإن تل أبيب هي التي ستخل بالاتفاق، وفق قوله.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ اليوم الأحد عند الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي في غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، بدءًا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي سبتمبر 2024، اقترح آيلاند خطة عرفت بـ"خطة الجنرالات" تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرًا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاتلين ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام.

ووفق الخطة يتم لاحقا تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.