الرياضة - 09:01 - مع بدء الهدنة.. الاحتلال يطلق النار تجاه مدنيين حاولوا الاقتراب من محور نتساريم بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:01 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار تجاه عدد من المدنيين حاولوا الاقتراب من محور نتساريم بغزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى خبر عاجل، بدء الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأضافت أنه قبل أقل من ساعة من بدء وقف إطلاق النار، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مدفعية الاحتلال تقصف منازل المواطنين في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.