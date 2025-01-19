«التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاستفسارات الواردة من المديريات والإدارات التعليمية بأغلب المحافظات، بشأن أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية.

أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل، وبشأن قيام المحقق الداخلي بالتحقق على وحدات أم برنامج بالكامل.

المكلفين بأعمال التحقق الداخلي

وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة لمعلمي المواد التجارية في المدارس الثانوية الفنية التجارية والمطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يقومون التحقق على كامل البرنامج.

المكلفين بأعمال التحقق الداخلي في المدارس الثانوية الفنية التجارية

وأوضحت وزارة التعليم، أنه لا يجوز أن يحقق بعض المحققين الداخليين على برامج ويقوم غيرهم بالتحقق على وحدات بعينها.

المكلفين بأعمال التحقق الداخلي على وحدات الحاسب الآلي

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لمعلمي الحاسب الآلي والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يتولون التحقق على وحدات الحاسب الآلي فقط بجميع البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

المكلفين بأعمال التحقق الداخلي على وحدات المواد القانونية

وتابعت الوزارة، أنه بالنسبة لمعلمي المواد القانونية والمكلفين بأعمال التحقق الداخلي يقومون بالتحقق على وحدات المواد القانونية بجميع البرامج باستثناء معلمي المواد القانونية المكلفين بالتحقق على برنامج فني تأمينات تجارية واجتماعية، لسد العجز في محققي هذا البرنامج.