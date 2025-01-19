وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كانت تشهد مشكلتين تطلبا التدخل العاجل لحلهما، مشيرا إلى أن الأولى هي مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، والمشكلة الثانية هي العجز في المعلمين.

القضاء على مشكلة الكثافة وعجز المعلمين

وأشار محمد عبد اللطيف، إلى أنه تم القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، وتم تخفيض الكثافات بحلول مؤقتة وسريعة، كما أنه تم حل مشكلة عجز المعلمين، قائلًا: «حاليا لا يوجد عجز في عدد مدرسين المواد الأساسية».

مشروعات تطوير التعليم

وأضاف الوزير، أنه تم مراجعة كافة مشروعات تطوير التعليم التي سبق وقدمها كل الوزراء السابقين، للوصول إلى تقديم نظام تعليمب يواكب المتغيرات العالمية والتطورات وفي نفس الوقت يقدم جودة تعليمية حقيقية.

مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، التي انطلقت منذ قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعي

ويشارك في حضور فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة شهادة البكالوريا المصرية، عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.