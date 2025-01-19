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وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كانت تشهد مشكلتين تطلبا التدخل العاجل لحلهما، مشيرا إلى أن الأولى هي مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، والمشكلة الثانية هي العجز في المعلمين.

القضاء على مشكلة الكثافة وعجز المعلمين

وأشار محمد عبد اللطيف، إلى أنه تم القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، وتم تخفيض الكثافات بحلول مؤقتة وسريعة، كما أنه تم حل مشكلة عجز المعلمين، قائلًا: «حاليا لا يوجد عجز في عدد مدرسين المواد الأساسية».

مشروعات تطوير التعليم

وأضاف الوزير، أنه تم مراجعة كافة مشروعات تطوير التعليم التي سبق وقدمها كل الوزراء السابقين، للوصول إلى تقديم نظام تعليمب يواكب المتغيرات العالمية والتطورات وفي نفس الوقت يقدم جودة تعليمية حقيقية.

مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، التي انطلقت منذ قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعي

ويشارك في حضور فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة شهادة البكالوريا المصرية، عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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