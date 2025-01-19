مشاهير العرب - ندمان.. أحمد سعد يعتذر للجمهور لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:46 مساءً - تصدر النجم أحمد سعد التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما طل أمس في حفل Joy Awards بإطلالة مختلفة وانتشرت صوره بشكل كبير عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

أحمد سعد يظهر بالحلق للمرة الثانية

قرر الفنان أحمد سعد أنَّ يظهر بشكل جديد، يتناسب مع طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «حبيبنا»، حيث تفاجأ الجمهور بأن الشكل الجديد اعتمد خلاله على ظهوره بحلق في أذنه اليسرى، وهو ما لفت الأنظار إليه، وأحدث حالة كبيرة من الجدل وجعل الجمهور يتساءل هل خدعهم الفنان أحمد سعد؟.

أحمد سعد يعتذر للجمهور

«أنا ندمان إني لبست الحلق» كلمات صريحة من الفنان أحمد سعد لينهي بها حالة كبيرة من الجدل، وعلى الرغم من مرور عام واحد فقط على اعتذاره، إلا أنّه عاد للظهور به مجددًا ليحدث حالة كبيرة من الجدل مرة أخرى.

هل يعود أحمد سعد للاعتذار من جمهوره مجددا؟

وجاء هذا السؤال لأن هذه لم تكن المرة الأولى التي ظهر فيها الفنان أحمد سعد مرتديًا الحلق، ولكن سبق وارتداه مرة واحدة فقط في أحد الحفلات الغنائية التي أحياها في المملكة العربية السعودية، وحينها ظهر أيضا بـ«قميص شبك»، وهي الإطلالة التي عرضته لهجوم كبير دفعه الى الظهور للاعتذار إعلاميًا.

وقال نصا: «أنا كنت في إيطاليا وجبت أحسن ستايلست بس الهجوم كان كبير جدًا عليا، ولكن أنا بشكر كل الناس اللي هاجمتني لأن هما قالولي دون ما يقصدوا إن فرد من أسرتهم وواحد منهم لأنهم مرضيوش عليا إني ألبس كدا»، وعندما وجه له سؤالا حول هل سيعود للظهور بهذا الشكل مجددا ردّ قائلًا: «مش هظهر كدا تاني، الناس شايفاني في حتة تانية، شايفاني جوا بيوتهم وأسرتهم».

ورغم اعتذاره كانت المفاجأة عندما رآه الجمهور بعد عام واحد فقط، يعود للظهور بالحلق في أذنه، ليحدث الجدل مجددًا وتنهال عليه تعليقات جمهوره الذين عبّروا عن حبهم له واعتراضهم على ظهوره بهذا الشكل.