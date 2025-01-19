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"فنان العرب والنجوم"، محمد عبده يحيي حفلا ضخما في الرياض 31 يناير - أخبار كلمتك

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"فنان العرب والنجوم"، محمد عبده يحيي حفلا ضخما في الرياض 31 يناير - أخبار كلمتك

"فنان العرب والنجوم"، محمد عبده يحيي حفلا ضخما في الرياض 31 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:55 مساءً - يحيي الفنان محمد عبده حفلا غنائيا ضخما، يرافقه فيه عدد من النجوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويقام الحفل يوم 31 يناير الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، في ليلة تحت عنوان: فنان العرب والنجوم.

وكان موسم الرياض  أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

 

 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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