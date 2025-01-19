مشاهير العرب - اليوم.. «ذاكرة وطن» يحتفل بذكرى ميلاد يحيى حقي ببيت السحيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، وفي إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الكاتب الكبير يحيى حقي، فعالية مميزة بعنوان «يحيى حقي في صالون ذاكرة الوطن»، اليوم الأحد 19 يناير الساعة السادسة مساءً.

يشارك في الفعالية كل من الإعلامية نهى يحيى حقي «نجلة الاديب الكبير»، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد محمد الشافعي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة «صالون ذاكرة الوطن»، التي تُعقد شهريًا في بيت السحيمي لإحياء ذكرى الشخصيات التي أثرت في الفكر والثقافة المصرية، يعقب الأمسية حفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم لوحات فنية من التراث المصري الأصيل.