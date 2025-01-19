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مشاهير العرب - اليوم.. «ذاكرة وطن» يحتفل بذكرى ميلاد يحيى حقي ببيت السحيمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. «ذاكرة وطن» يحتفل بذكرى ميلاد يحيى حقي ببيت السحيمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. «ذاكرة وطن» يحتفل بذكرى ميلاد يحيى حقي ببيت السحيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، وفي إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الكاتب الكبير يحيى حقي، فعالية مميزة بعنوان «يحيى حقي في صالون ذاكرة الوطن»، اليوم الأحد 19 يناير الساعة السادسة مساءً.

يشارك في الفعالية كل من الإعلامية نهى يحيى حقي «نجلة الاديب الكبير»، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد محمد الشافعي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة «صالون ذاكرة الوطن»، التي تُعقد شهريًا في بيت السحيمي لإحياء ذكرى الشخصيات التي أثرت في الفكر والثقافة المصرية، يعقب الأمسية حفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم لوحات فنية من التراث المصري الأصيل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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