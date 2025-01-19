مشاهير العرب - بطولة أحمد مالك.. فيلم 6 أيام يتصدر التريند بعد أيام من عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:55 مساءً - فيلم 6 أيام.. تصدر فيلم 6 أيام، من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، التريند بعد أيام من عرضه بالسينمات المصرية، والذي يعد تجربة شبابية رومانسية تجمعهما لأول مرة.

إيرادات فيلم 6 أيام

ومر 4 أيام فقط على طرح فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك والفنانة أية سماحة في دور العرض السينمائية والتي شهدت تغيرًا كبيرًا في ترتيبه في قائمة الإيرادات بشباك التذاكر.

وحقق الفيلم نجاحا لافتا مع الجمهور إذ بلغت إيراداته 760 ألفًا و489 جنيها فقط لا غير، أمس السبت، وبذلك يحصل على المركز الثاني في شباك التذاكر.

فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد سنوات طويلة، وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

يتناول العمل في إطار درامي رومانسي فكرة الحب والصداقة وتأثير مرور الزمن على المشاعر. ويحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر عندما نتغير نحن وننضج مع مرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

وفيلم 6 أيام من من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، الذي يتجمعا معًا لأول مرة في عمل فني.