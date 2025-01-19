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صدور اول توضيح بشان حقيقة تعرض موظفة للظلم - أخبار كلمتك

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صدور اول توضيح بشان حقيقة تعرض موظفة للظلم - أخبار كلمتك

صدور اول توضيح بشان حقيقة تعرض موظفة للظلم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت النقابات العمالية في شركة النفط اليمنية بيان نقابي هام أوضحت فيه ما يخص ادعاء موظفة في الشركة بتعرضها للظلم وايقاف مستحقاتها.

 

واوضح البيان الصادر عن النقابات العمالية في شركة النفط اليمنية أن المدعية سمية توفيق لم تتبع الخطوات القانونية المعمول بها قانونا في التسلسل الإداري لتقديم الشكوى وحرفتها عن الحقيقة وتسببت بالضرر للشركة وزملائها الموظفين بشكل متعمد.


وأشار البيان إلى أن قيادة شركة النفط اليمنية قد تعاملت بشكل جدي واهتمام بالغ مع شكوى الموظفة المذكورة ووجهت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وانصافها الا أن المدعية رفضت التجاوب مع اللجنة المشكلة من قيادة الشركة وانتهجت سلوكا غير قانوني بالشكوى في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

 

وأكد البيان أن حملات التشويه والإساءة تأتي بشكل ممنهج للنيل من شركة النفط اليمنية وذلك خدمة لأطراف لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن، محذرا وسائل الإعلام من تناول مثل هكذا اخبار لا تعتمد على مصادر موثوقة وتعمل على الإضرار بسمعة الشركة.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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